Режим ЧП в Бишкеке. Количество совершенных преступлений резко сократилось

Преступления, совершаемые на улицах и в общественных местах, практически сведены к нулю. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, за время режима ЧП было зарегистрировано 516 преступлений, из которых 467 раскрыты.

«Карантинная зона в Бишкеке расширяется. В этих районах проводится дезинфекция. Сейчас карантинная зона ограничивается Южной магистралью, улицами Садырбаева, Некрасова, 7 Апреля, бульваром Молодой Гвардии, БЧК. Орто-Сайский, Ошский и Аламединский рынки не входят в карантинную зону», — сказал Алмазбек Орозалиев.