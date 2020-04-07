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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Количество совершенных преступлений резко сократилось

Преступления, совершаемые на улицах и в общественных местах, практически сведены к нулю. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, за время режима ЧП было зарегистрировано 516 преступлений, из которых 467 раскрыты.

«Карантинная зона в Бишкеке расширяется. В этих районах проводится дезинфекция. Сейчас карантинная зона ограничивается Южной магистралью, улицами Садырбаева, Некрасова, 7 Апреля, бульваром Молодой Гвардии, БЧК. Орто-Сайский, Ошский и Аламединский рынки не входят в карантинную зону», — сказал Алмазбек Орозалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149389/
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