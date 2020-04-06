Мэрия Каракола: Дом не заваривали, а провели дезинфекцию и ремонт дверей

Дом, где проживает якобы инфицированный COVID-19, перевели на карантин. Об этом сообщила мэрия Каракола.

По их словам, муниципалитет не заблокировал двери подъезда одного из домов города.

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нной больницы. Гражданин, у которого обнаружили симптомы COVID-19, не пожелал рассказать медикам о лицах, с которыми имел контакт. Поэтому решили придать дому особый карантинный статус», — заявили в мэрии.

«В целях обеспечения безопасности людей городской штаб решил оцепить дом № 55 в районе кирпичного завода. У одного из жильцов дома обнаружили симптомы COVID-19. С 30 марта он с семьей из пяти человек находится в обсервации областной объедине

Отмечается, что в ходе мероприятий по дезинфекции дома отремонтировали парадные двери с применением сварочного аппарата.