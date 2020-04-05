К проведению дезинфекции подключились и сотрудники лесхозов

Пожарные комплексы и специальные распылители, предназначенные для лесохозяйственных работ, временно перепрофилировали для проведения дезинфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, соответствующее поручение работникам лесных хозяйств дал глава ведомства Мирслав Аманкулов.

«В настоящее время сотрудники агентства в Токтогульском, Кадамджайском, Баткенском, Аксыйском и Нарынском районах проводят дезинфекцию городов, районов, сел и поселков, домов, улиц, зданий, а также транспортных средств», — отметили в ведомстве.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.