В Бишкек привезли гуманитарную помощь из Узбекистана

Сегодня в Бишкек доставили гуманитарную помощь из Узбекистана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

Из соседней страны привезли 1 тысячу тонн муки, 7 тысяч штук защитных комбинезонов, 7 тысяч респираторов, 20 тысяч штук перчаток, 500 защитных очков, 200 пирометров.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.