Комендант города Ош просит предпринимателей принимать заказы по WhatsApp

В Оше нет препятствий для работы предпринимателей. Об этом на брифинге сообщил комендант Кара-Суйского, Ноокатского районов и южной столицы Малик Нурдинов.

Он попросил бизнесменов с пониманием относиться к ситуации и не нарушать режим чрезвычайного положения. «Если нужно, дадим пропуска. Мы готовы поддержать предпринимателей, которые обеспечивают город продовольствием. Но я попросил бы вас принимать заказы из магазинов города по WhatsApp», — сказал Малик Нурдинов.

Комендант попросил сотрудников медицинских учреждений при себе всегда иметь справку с места работы и паспорт.

«Мы поможем роженицам и их малышам, которые выписываются из роддомов, добраться домой в сопровождении медиков. Конечно, они не будут еще 15 дней (время действия режима ЧП) находиться в больнице», — отметил он, отвечая на вопросы жителей региона.