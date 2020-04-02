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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке расширили территорию для дезинфекции

В Бишкеке сегодня расширили территорию для дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба комендатуры столицы.

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Кроме центра города, для дезинфекции закрыли для прохода граждан и проезда транспорта от улицы Жукеева-Пудовкина по улице Ахунбаева до Бакаева, Суеркулова — Жукеева-Пудовкина до Южной магистрали, Байтика Баатыра в северном направлении от улицы Масалиева, разворот на Малдыбаева по улице Масалиева, Малдыбаева в северном направлении от улицы Масалиева, Токтоналиева в северном направлении от улицы Масалиева, проспект Мира в северном направлении от улицы Масалиева, Ахунбаева в восточном направлении от улицы Бакаева.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148881/
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