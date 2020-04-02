На блокпостах снова не пропускают пациентов, нуждающихся в срочном лечении

На блокпостах снова не пропускают пациентов, нуждающихся в лечении. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава Ассоциации пациентов на диализе Венера Ташманбетова.

По ее словам, люди представляют все требуемые документы (паспорт, справку о получении гемодиализа, маршрутный лист), но их все равно не пропускают на жизненно важную процедуру.

«Все пациенты на гемодиализе являются инвалидами I группы и, кроме основного заболевания, имеют много других сопутствующих (сахарный диабет, слепота, нарушения опорно-двигательного аппарата и так далее), из-за которых они не могут самостоятельно передвигаться. Без своевременного лечения состояние пациентов может быстро ухудшиться и привести к необратимым последствиям», — отмечает Венера Ташманбетова.

«Необходимо разработать единый пропускной документ, который будет действителен на блокпостах и давать право пациентам и их сопровождающим доезжать до пункта получения гемодиализа и обратно, в том числе и на личном транспорте», — предлагает она.

Ранее чиновники Минздрава заявляли, что граждан, которым требуется гемодиализ, будут пропускать через блокпосты без проблем.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.