В соцсетях распространяют сообщение о коронавирусе в банке KICB. Это фейк

«Относительно заявления об обнаружении коронавируса у сотрудника банка сообщаем, что оно является фальшивым и подписано неизвестным лицом для распространения паники среди населения и нанесения ущерба репутации банка», — говорится в официальном заявлении банка KICB.

В финансово-кредитном учреждении обратились к своим клиентам, СМИ и населению в связи с появляющимися сообщениями в социальных сетях и мессенджерах о наличии у одного из сотрудников коронавируса.

На 31 марта 2020 года официально подтвержденных инфицированных вирусом Covid-19 сотрудников KICB нет.

«Согласно официальному письму Центра санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, один сотрудник бэк-офиса банка был признан контактным и с момента выявления отправлен на домашнюю изоляцию (с 20 марта 2020 года). Все сотрудники банка, контактировавшие с данным сотрудником, также были переведены на домашнюю изоляцию, у них были взяты тесты, которые на сегодня отрицательные», — подчеркнули в KICB.

При этом в банке обратили внимание на то, от чьего имени написано письмо в Нацбанк. Согласно сообщению ГРС от 21 июня 2018 года, паспорт на имя Ибрагимжанова Доолотбека, от имени которого составлено заявление, был незаконно выдан Кызыл-Туйским паспортным столом в 2014-м гражданину Таджикистана Низомхону Джураеву, который находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления. Клиент с такими паспортными данными никогда не числился и не обслуживался в банке.

KICB готовит обращение в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, распространяющих панику и использующих поддельные документы.

«Здоровье сотрудников и клиентов банка является первоочередным приоритетом в текущих условиях. Банк следует всем указаниям и рекомендациям правительства, комендатуры Бишкека и ВОЗ для нераспространения и сдерживания эпидемии Covid-19. Максимально увеличено количество сотрудников банка, работающих удаленно, помещения банка регулярно дезинфицируются. Во всех отделениях банка установлены санитайзеры для клиентов и сотрудников, проводятся регулярные влажные уборки и проветривания, в отделениях банка обеспечивается социально безопасное расстояние между клиентами и сотрудниками, обязательное требование ношение лицевых масок и перчаток», — рассказали в KICB.

Банк ежедневно предоставляет всю необходимую информацию в НБ КР.

«В текущих сложных условиях для всей страны и мирового сообщества ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» выражает свою приверженность в продолжении предоставления критически необходимых банковских и финансовых услуг для населения страны и компаний, осуществляющих обеспечение населения продуктами питания и предметами первой необходимости, с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Просим клиентов банка, СМИ и население не поддаваться панике и не доверять неподтвержденной информации», — заключили в KICB.