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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав: Обсервации в Бишкеке продолжат свою работу

Министерство здравоохранения не намерено закрывать обсервации в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Светлана Байтикова.

«Несмотря на то что авиасообщение с другими странами сократилось из-за пандемии коронавируса, есть дальнобойщики, которые выезжают за пределы Кыргызстана. Их по прибытии обязательно помещают в обсервацию и берут анализы. Если они отрицательные, спустя три дня отпускают на домашний карантин», — сказала Светлана Байтикова и добавила, что те граждане, чьи тесты требуют дополнительной проверки, остаются в закрытой зоне еще на 14 дней. 

По последним данным, в Кыргызстане в обсервации находятся 1 тысяча 459 человек. 

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148729/
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