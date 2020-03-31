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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медики, работающие в сложных условиях, призывают кыргызстанцев оставаться дома

Медики Кыргызстана призывают сограждан оставаться дома вместе с семьей. Видеоролик разместила в своем микроблоге в Twitter комендатура Бишкека.

В обращении говорится, что самая главная помощь врачам — это оставаться дома, не толпиться в аптеках и магазинах.

«Что это такое — забота о медперсонале. Когда вы сидите дома, с семьей. Ваша задача — сократить большие нагрузки на нас, врачей. Если вы останетесь дома, вы спасете чью-нибудь жизнь», — говорится в обращении.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148676/
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