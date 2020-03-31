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Общество

В марте бишкекчане заплатят за отопление меньше

Оплата за отопление в марте для бишкекчан будет ниже. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, счет будет ниже, потому что фактическая температура наружного воздуха была выше климатической нормы. Кроме того, оплата будет взиматься за 25 суток, так как с 19 по 25 марта отопления не было.

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При возникновении вопросов по отоплению, горячему водоснабжению, начислению, оплате, передаче показаний счетчиков в компании просят звонить по телефонам 1980 или 0312611169 или обращаться через личный кабинет на сайте www.teploseti.kg.

«Оплату можно произвести при помощи электронного кошелька, интернет-банкинга, платежных терминалов и другим удобным способом», — отметили в Бишкектеплосети.

В целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Бишкеке решили возобновить отопительный сезон 24 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148670/
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