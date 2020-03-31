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Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке из-за блокпостов образовались пробки

В Бишкеке из-за установленных блокпостов образовались пробки. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что очередь из легковых автомобилей в несколько километров образовалась на въезде в столицу.

В телеграмм-канале «Короче» пользователи опубликовали видео.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148644/
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