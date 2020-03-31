Коронавирус в КР. Студентам обещают бесплатный доступ к образовательным ресурсам

Переход на дистанционное обучение для вузов не стал новшеством. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования Нурлан Омуров.

По его словам, во многих вузах внедрена система АВН, позволяющая выставлять оценки в электронную ведомость, обмениваться информацией, проводить модули, тестирование.

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Нурлан Омуров добавил, что после объявления каникул из-за ситуации с коронавирусом обучение в вузах продолжилось, многие уже провели промежуточные модули, экзамены посредством электронных систем.

Он сказал, что Минобразования ведет переговоры с операторами сотовой связи, чтобы у студентов был бесплатный доступ к образовательным ресурсам.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.