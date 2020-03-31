Число зараженных коронавирусом за сутки выросло в мире на 63,4 тысячи человек

За последние сутки число заразившихся новым коронавирусом увеличилось в мире на 63 тысячи 420. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня в мире зафиксировали 785 тысяч 709 случаев заражения коронавирусом. Вне Китая отмечено 782,4 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 240.

Больше всего зараженных в США (164 тысячи 274), Италии (101 тысяча 739), Испании (87 тысяч 956), Германии (66 тысяч 885), Франции (45 тысяч 170) и Иране (41 тысяча 495).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 178 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 165 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 936 человек.

После заражения коронавирусом скончались 37 тысяч 686 человек (рост на 3 тысячи 718 за сутки). В том числе в Италии умерли 11 тысяч 591 человек, Испании — 7 тысяч 716, Хубэе — 3 тысячи 187.

В Кыргызстане зарегистрировали 94 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 308 случаев, Узбекистане — 149. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.