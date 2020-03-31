Число зараженных коронавирусом за сутки выросло в мире на 63,4 тысячи человек

За последние сутки число заразившихся новым коронавирусом увеличилось в мире на 63 тысячи 420. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня в мире зафиксировали 785 тысяч 709 случаев заражения коронавирусом. Вне Китая отмечено 782,4 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 240.
Больше всего зараженных в США (164 тысячи 274), Италии (101 тысяча 739), Испании (87 тысяч 956), Германии (66 тысяч 885), Франции (45 тысяч 170) и Иране (41 тысяча 495).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 178 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 165 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 936 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 94 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 308 случаев, Узбекистане — 149. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.