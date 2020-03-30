В республике из 94 подтвержденных случаев заражения коронавирусом девять детей до 15 лет, двоим из них не исполнилось и года. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.



По его данным, заболевших в возрасте от 16 до 19 лет — 4 человека, от 20 до 35 лет — 29, от 35 до 55 лет — 23 и старше 55 лет — 29.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.