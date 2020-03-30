Больной коронавирусом из Нарына контактировал со 150 людьми, в Бишкеке тоже

В Нарынской области больной коронавирусом не подлежал 14-дневной обязательной обсервации. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, молодой человек прибыл из страны, где не было неблагополучной эпидемиологической обстановки.

«Сейчас все контактные лица установлены. Им раздали памятки о коронавирусе и взяли анализы. Некоторые граждане относятся к нашим предписаниям халатно», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что у больного по прилете была взята расписка о том, что он будет содержаться на домашнем карантине.

«Его жена говорит, что никакой профилактики не проводилось. Это не так. Молодой человек заполнил анкету и дал расписку о домашнем карантине, где заверил, что никуда не будет выходить. Однако он нарушил эти правила. Выяснилось, что он контактировал со 150 людьми», — сказал Кубатбек Боронов.

Известно, что мужчина гостил в Бишкеке, потом направился в Нарын. И там, и там он встречался с людьми.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.