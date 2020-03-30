Глава Минздрава: В Кыргызстане началось уже внутреннее заражение коронавирусом

Установлены все контактные с 84 зараженными коронавирусом лица. Контакты еще 10 заболевших в Сузакском районе устанавливаются. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас поиски контактов последних десятерых заразившихся новым вирусом продолжаются.

«Вчера мы сообщили о 26 заразившихся. Мы установили все их контакты. В первой категории контактов 154 человека, во второй — 1 тысяча 12 человек. Сейчас мы наблюдаем за всеми», — сказал вице-премьер.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев отметил, что сейчас в стране идет уже внутреннее заражение.

«Поэтому просим граждан соблюдать меры карантина и самоизоляции», — заявил Космосбек Чолпонбаев.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. Трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.