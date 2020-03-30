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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве рассказали подробности о первых выздоровевших от коронавируса

В Кыргызстане есть первые выздоровевшие от коронавируса. К выписке готовят трех пациентов в Джалал-Абадской областной объединенной больнице. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, среди выздоровевших — две женщины, 1974 и 1976 годов рождения, и мужчина, 1954 года рождения.

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В Джалал-Абаде есть первые выздоровевшие от коронавируса

«ПЦР-анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Состояние удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148500/
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