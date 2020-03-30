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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Вторая бригада врачей-добровольцев отправлена на юг страны

Вторая бригада врачей отправлена на юг страны. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, специалисты добровольно изъявили желание принять участие в противоэпидемиологических и лечебных мероприятиях в очагах коронавирусной инфекции в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях. На юге страны они пробудут один месяц.

пресс-центра Министерства здравоохранения
Фото пресс-центра Министерства здравоохранения. Вторая бригада врачей отправлена на юг страны

«Министерство здравоохранения полностью обеспечило добровольцев всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и питанием на весь срок командировки. Все расходы, связанные с командировкой, а также дополнительные выплаты с сохранением заработной платы по основному месту работы будут профинансированы согласно законодательству КР, а также из эпидемиологического фонда», — отметили в ведомстве.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148489/
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