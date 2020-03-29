Пандемия коронавируса. В Китае заявили об окончании эпидемии

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Об этом пишет «РИА Новости».
«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч», — уточнил Ми Фэн на брифинге.
По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 зарегистрировали около 82 тысяч случаев заражения, 75 тысяч 576 пациентов выздоровели, 3 тысячи 300 скончались.
В Кыргызстане на сегодня 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое зараженных находятся в тяжелом состоянии.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.