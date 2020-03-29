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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. В Китае заявили об окончании эпидемии

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Об этом пишет «РИА Новости».

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«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч», — уточнил Ми Фэн на брифинге.

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 зарегистрировали около 82 тысяч случаев заражения, 75 тысяч 576 пациентов выздоровели, 3 тысячи 300 скончались.

В Кыргызстане на сегодня 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148451/
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