В Кыргызстане 272 мобильные бригады врачей наблюдают за находящимися в карантине

В Кыргызстане созданы 272 мобильные бригады врачей, которые наблюдают за гражданами, находящимися на домашнем карантине. Об этом сообщили в Республиканском штабе со ссылкой на оперативный штаб Министерства здравоохранения.

По его данным, в состав бригад вошли 41 инфекционист, 33 врача-лаборанта и 134 лаборанта.

Больше всего мобильных групп в Джалал-Абадской области — 68, в Нарынской — 47, Баткенской — 39, Чуйской — 30, в Иссык-Кульской и Таласской областях — 23, в Ошской — 20. В Бишкеке и Оше функционируют 10 и 12 бригад соответственно.

«За сутки медицинские работники осуществили 2 тысячи 140 выездов, за последние шесть дней — 4 тысячи 825 выездов», — отметили в штабе.

На сегодня на домашнем карантине находится 3 тысячи 338 человек.

Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.