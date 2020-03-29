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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На спецсчет мэрии Оша по борьбе с коронавирусом поступило 3,5 миллиона сомов

На спецсчет мэрии города Оша по борьбе с коронавирусом поступило 3 миллиона 475 тысяч 934 сома. Об этом сообщили в Республиканском штабе.

По его данным, это перечисления частных предпринимателей, строительных компаний, предприятий и учреждений, высших учебных заведений (однодневная заработная плата работников).

«Контроль за средствами осуществляет специально созданная комиссия, в состав которой вошли сотрудники правоохранительных органов, представители бизнеса, неправительственных организаций, гражданского сектора и государственные служащие профильных ведомств», — сообщили в штабе.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148442/
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