В Кыргызстане достаточно врачей-специалистов для борьбы с коронавирусом

В Кыргызстане достаточно врачей-специалистов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

«Инфекционистов у нас 267 человек, пульмонологов — 42. Если будет необходимость, мы можем перепрофилировать врачей-терапевтов. Что касается анестезиологов-реаниматологов — их 644. Они все обучены новым клиническим протоколам», — сообщил Касымбек Мамбетов.

Кроме того, по его словам, в Кыргызстане имеется достаточное количество койко-мест для госпитализации пациентов.

Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.