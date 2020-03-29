Коронавирус в Кыргызстане. Под наблюдением врачей находятся 8 тысяч 224 человека

В Кыргызстане сегодня 4 тысячи 886 человек находятся в обсервации под наблюдением врачей. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

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По его словам, еще 3 тысячи 338 человек на домашнем карантине.

Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.