Коронавирус в Кыргызстане. Под наблюдением врачей находятся 8 тысяч 224 человека

В Кыргызстане сегодня 4 тысячи 886 человек находятся в обсервации под наблюдением врачей. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.
Читайте по теме
По его словам, еще 3 тысячи 338 человек на домашнем карантине.
Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях.
На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.