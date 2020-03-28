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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане от коронавируса скончался врач. Он занимался самолечением

В Узбекистане от коронавируса скончался еще один человек — 39-летний врач. Мужчина не обратился в медучреждение и занимался самолечением. Об этом сообщила Gazeta.uz со ссылкой на Минздрав.

По ее данным, мужчина заразился после контакта с первой пациенткой, прибывшей из Франции.

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«Выяснилось, что он первоначально знал о своей болезни, но не обратился к медицинским специалистам, пытался тайком, самостоятельно лечиться дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только после осложнения заболевания 26 марта мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте. 27 марта был переведен в клинику НИИ вирусологии.

Напомним, первым скончавшимся от коронавируса в Узбекистане стал житель Наманганской области. На сегодня число выявленных в этой стране случаев коронавируса составляет 104.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148383/
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