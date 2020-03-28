Врачам за работу в карантинных зонах доплатят по 46 тысяч 360 сомов

Врачи кроме основной заработной платы получат 46 тысяч 360 сомов. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, врачам, работающим в карантинных зонах, начислят доплату. «Врачи кроме основной заработной платы получат на руки 46 тысяч 360 сомов, медицинский персонал среднего уровня — 41 тысячу 885 сомов, младший технический персонал — 39 тысяч 660 сомов», — сказал он.

Касымбек Мамбетов уточнил, что все врачи, находящиеся в карантинных зонах, будут работать максимум 14 дней.