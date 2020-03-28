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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке 98 человек задержали за нарушение комендантского часа

В Бишкеке уже задержаны 98 человек за нарушение комендантского часа. Об этом 24.kg сообщили в комендатуре.

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Отмечается, что нарушителей доставили в районные управления милиции. «Меры принимают, коменданты на месте, в call-центр поступают звонки круглосуточно. Город инспектируют более 70 патрулей», — сказали редакции.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148318/
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