Запущен ресурс для прозрачного сбора средств на борьбу с коронавирусом

IT-штаб запустил онлайн-ресурс www.help.covid.kg для прозрачного сбора денежных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

Отмечается, что разработанный ресурс позволяет следить за общим объемом поступивших денежных средств. На сегодня на спецсчет по борьбе с коронавирусом поступило более 48,3 миллиона сомов. Причем на сайте отражается не только общая сумма, но и последние поступления. Можно также напрямую на портале пожертвовать деньги.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.