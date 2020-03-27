12:49
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Запущен ресурс для прозрачного сбора средств на борьбу с коронавирусом

IT-штаб запустил онлайн-ресурс www.help.covid.kg для прозрачного сбора денежных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

Отмечается, что разработанный ресурс позволяет следить за общим объемом поступивших денежных средств. На сегодня на спецсчет по борьбе с коронавирусом поступило более 48,3 миллиона сомов. Причем на сайте отражается не только общая сумма, но и последние поступления. Можно также напрямую на портале пожертвовать деньги.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148225/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош 28 микроавтобусов развозят медиков
Коронавирус в Кыргызстане. Дастан Бекешев тоже выступает за перенос выборов
Граждане Кыргызстана с лайнера Grand Princess вышли с карантина
В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом
Комендант трех районов Ошской области просит жителей перестать ходить по гостям
В Казахстане выявили еще два случая коронавируса у граждан, приехавших из КР
Дезинфекция Бишкека. Чем обрабатывают улицы столицы
МВФ выделил Кыргызстану $120,9 миллиона для борьбы с коронавирусом
В Бишкеке установили 117 санитарно-карантинных и блокпостов
Фейки про коронавирус продолжают распространять. ГКНБ напоминает о наказании
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
В&nbsp;Бишкеке вводят комендантский час В Бишкеке вводят комендантский час
Бизнес
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
27 марта, пятница
12:45
В городе Ош 28 микроавтобусов развозят медиков В городе Ош 28 микроавтобусов развозят медиков
12:42
Коронавирус в Кыргызстане. Дастан Бекешев тоже выступает за перенос выборов
12:26
Запущен ресурс для прозрачного сбора средств на борьбу с коронавирусом
11:52
Граждане Кыргызстана с лайнера Grand Princess вышли с карантина
11:50
В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом