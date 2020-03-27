Режим ЧП в Кыргызстане. Только 15 волонтерам дали разрешения на перевозку врачей

В Бишкеке 15 волонтеров развозят городских врачей на работу и обратно домой. Об этом 24.kg сообщил председатель «Центра инициативной молодежи» Аскар Алмаз уулу.

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По его словам, изначально набралось 70 машин, но из них работают только 15 — остальным не выдают пропуска и разрешительные документы.

«Мы просто с табличками «Волонтеры для медиков» передвигаемся по столице. Ребятам выдали жилеты. Заместитель главврача Нацгоспиталя Тилек Уметалиев — единственный человек, который помог нам, он дал нам 15 справок о том, что мы волонтеры. Однако на некоторых блокпостах все равно не пропускают», — сказал Аскар Алмаз уулу.

Он отметил, что объем работы очень большой, медиков много и никто не был готов к такой ситуации.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Приостановлена работа общественного транспорта и такси.