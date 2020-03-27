Режим ЧС на Иссык-Куле. Милиция проверяет рынки и торговые точки

В Балыкчи цены на продовольственные товары первой необходимости остались на прежнем уровне. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, сотрудники правоохранительных органов и чиновники проинспектировали торговые точки и рынки, где продают продовольственные товары. «При беседе с владельцами торговых точек они напоминали, что за искусственное повышение цен предусмотрена ответственность», — сказали в ведомстве.

Помимо этого, на отдаленных участках города ведут разъяснительные работы по недопущению заражения и распространения коронавируса. «Курсируя по улицам, через громкоговорители служебной автомашины сотрудники милиции просят население соблюдать карантинный режим и санитарно-эпидемиологические нормы», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.