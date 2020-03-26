Врачи, находящиеся в группах риска, смогут взять оплачиваемый отпуск

Медработники, находящиеся в группах риска, смогут взять трудовые отпуска. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что врачи первичного уровня (ЦСМ, ФАП) будут работать в составе мобильных групп, которые наблюдают за гражданами, находящимися на домашнем карантине.

«При этом отрабатываем вопрос, чтобы сотрудники, которые входят в группы риска: пенсионного возраста, у кого маленькие дети, беременные, могли взять трудовой отпуск или находиться на домашнем карантине с сохранением заработной платы. Пока он еще не решен», — отметила она.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.