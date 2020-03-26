Коронавирус в Кыргызстане. Четыре пациента находятся в инфекционной больнице

Четыре пациента, больных коронавирусом, находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Уточняется, что состояние больных удовлетворительное.

«Один из пациентов — мужчина, который контактировал с зараженной гражданкой Испании, еще один мужчина прилетел из Франции, еще двое — паломники. Они получают соответствующее лечение», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве отметили, что врачи работают в обсерваторе группами.

«Медицинские работники экипированы. Тех, кто работает в группе врачей, заменяют другие», — пояснили там.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.