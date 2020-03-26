Несколько больных коронавирусом в КР нуждаются в искусственной вентиляции легких

Некоторым больным коронавирусом необходим кислород. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, из боксированной палаты они перемещены в палаты интенсивной терапии, чтобы была возможность давать им кислород.

Всего в реанимации находится шесть человек. Число больных, находящихся на аппарате искусственной вентиляции, Айнура Акматова не уточнила.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.