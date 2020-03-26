Посольство КР вновь просит граждан воздержаться от попытки вылететь из Москвы

В Москве из аэропорта «Шереметьево» не могут пока вылететь домой 78 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в России.

По данным дипмиссии, для разъяснения ситуации прибыли представители штаба и активисты кыргызских диаспор. Люди находятся в терминале аэропорта со вчерашнего дня. Рейсы в Бишкек отменены. Среди ожидающих вылета еще 14 транзитников, прибывших в столицу России из США, Англии, Мальдив, Беларуси.

После беседы дипломатов с кыргызстанцами большая часть покинула аэропорт и уехала в места временного проживания.

В связи с особыми условиями в Кыргызстане и России, связанными с коронавирусной инфекцией, наше посольство повторно обращается к соотечественникам и напоминает о нежелательности прибытия в аэропорт в связи с отменой рейсов на неопределенный срок. Дипломаты также призывают соблюдать санитарно-медицинские правила и порядок, регламентированные Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом в Кыргызстане и координационным советом по борьбе с коронавирусом в России.

Напомним, с 27 марта Россия полностью прекращает авиасообщения со странами с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Остаются только чартерные рейсы для вывоза своих граждан.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.