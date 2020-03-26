Транспортный вопрос медиков пока окончательно не решен

Вопрос с доставкой врачей до места работы и домой еще решается. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Врачей из обсерватора в Бишкеке отправили на карантин

По ее словам, накануне прошла встреча с комендантом Бишкека, на которой стало известно, что у медиков должны быть справки с места работы для въезда и передвижения в городе.

«Справки лечебные учреждения выдали. К сожалению, некоторые моменты остаются нерешенными. В частности, с получением спецпропусков. В центр, где их выдают, поступает много обращений. Прорабатываем получение для тех, кто возит врачей», — отметила она.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.