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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Канте усилен режим чрезвычайной ситуации

В Канте усилен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, решение принял оперативный штаб гражданской защиты Иссык-Атинского района.

С 26 марта в Канте прекращается работа всех торговых объектов, кроме продовольственных магазинов, аптек, медицинских учреждений, банков, парикмахерских.

Будет ограничено движение транспортных средств по территории города. На въездах установлены три фильтрационных карантинных поста на улицах Панфилова (БЧК), Куренкеева (Ленина), Гагарина (возле больницы).

Кроме того, перекрыты въезды в город на улицах Куренкеева (Ленина) — въезд во 2-й микрорайон, Сакебаева — въезд в 1-й микрорайон (со стороны объездной дороги), въезд с дороги на цементный завод (с объездной дороги), Абдраимова (Фучика).

В мэрии просят всех граждан отнестись с пониманием.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148071/
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