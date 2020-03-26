Пандемия коронавируса. Из Китая в Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь

Из Китая в Кыргызстан сегодня прибыла гуманитарная помощь. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

КНР передала маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

«Лечение коронавируса симптоматическое. Если есть сопутствующие заболевания, то лечение направлено и на эти болезни. Для интенсивной терапии при необходимости применяется аппарат искусственной вентиляции легких. Таких аппаратов более 600, еще 2 находятся в Республиканской клинической больнице. Сегодня из Китая пришли маски и средства индивидуальной защиты», — сказала Айнура Акматова.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.