Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 48,3 тысячи человек

За последние сутки в мире число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 48 тысяч 321. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 470 тысяч 973 человека. Вне Китая зафиксировали 467,6 тысячи случаев, а в самой республике — 81 тысячу 667.

Больше всего зараженных в Италии (74 тысячи 386), США (68 тысяч 960), Испании (49 тысяч 515), Германии (37 тысяч 323), Иране (27 тысяч 17) и Франции (25,6 тысячи).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 173 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 114 тысяч 51 человека. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 289 человек.

После заражения коронавирусом скончались 21 тысяча 276 человек (рост на 2 тысячи 375 за сутки). В том числе в Италии умерли 7 тысяч 503 человека, Испании — 3 тысячи 647 и Хубэе — 3 тысячи 163.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом. В Казахстане — 81 случай, Узбекистане — 60. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.