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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Инструкция, как правильно сшить марлевую маску самому

Департамент лекарственного обеспечения признает нехватку медицинских масок в стране. Многие жители страны, кто не смог найти это спецсредство в аптеках, стали шить маски сами.

Специалисты решили дать рекомендации кыргызстанцам, как правильно сшить марлевую маску самому.

Что такое медицинская маска

Медицинская маска — это средство бактериальной фильтрации одноразового применения. Производится из материала нетканого типа и предназначается для ограничения передачи инфекционных агентов между людьми.

Из чего сделана медицинская маска

Медицинская маска имеет фильтрующий слой, который находится между слоями ткани. Она имеет средства фиксации, с помощью которых может плотно облегать нос, рот и подбородок пользователя для обеспечения более плотного прилегания маски к лицу по бокам.

При выборе материалов фильтра и слоев особое внимание уделяется степени чистоты (отсутствие твердых частиц).

Какую функцию выполняет медицинская маска

В соответствии со стандартом ГОСТ Р 58396-2019 маска выполняет функцию бактериальной фильтрации; отвечает параметрам микробиологической чистоты, так как наличие недопустимого количества бактерий на маске может усугубить ситуацию у больного человека; маска отвечает параметрам воздухопроницаемости, то есть она не должна затруднять дыхание.

При соответствии указанным условиям маска обеспечивает барьерную функцию при ношении ее не более трех часов.

После истечения этого срока мецинскую маску необходимо утилизировать. Ранее в республиканском штабе по коронавирусу рекомендовали разрезать медицинские маски, перед тем как выбросить.

Чем отличается марлевая маска

Марлевая маска предназначена для защиты от брызг и жидкостей и не имеет фильтрующего слоя.

Рекомендуемые параметры: марлевая маска должна состоять не менее чем из 4-6 слоев. Размеры марлевой маски должны быть 15 сантиметров в высоту (по ширине) и 20 сантиметров в длину.

Марлевая маска является средством индивидуальной защиты. В условиях повышенного спроса на медицинские маски в качестве средства индивидуальной защиты, как вынужденная мера, могут быть применены марлевые маски.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148032/
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