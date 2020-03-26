В Бишкеке транслируют ролики о введении комендантского часа на языке жестов

На LED-экранах Бишкека транслируют ролики о введении комендантского часа и профилактике коронавируса на языке жестов.

Как рассказала 24.kg советник мэра по связам с общественностью Гуля Алмамбетова, муниципалитет считает важным донести информацию о том, как вести себя в сложившейся ситуации всем горожанам.

«Кыргызстан впервые столкнулся с пандемией. В этой ситуации надо максимально уделить внимание уязвимым частям населения. Люди с нарушениями слуха и речи не всегда следят за новостями, не читают бегущую строку. Поэтому для них важно выпускать информационные материалы», — отметила она.

Советник мэра поблагодарила сурдолога, преподавателя профлицея № 27 Нину Золотницину за помощь в подготовке ролика. «Она сразу откликнулась и приехала, несмотря на поздний час», — рассказала Гуля Алмамбетова.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.