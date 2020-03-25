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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Казахстан возобновил пропуск большегрузов с продуктами в Кыргызстан

Возобновился пропуск кыргызских перевозчиков с грузом через кыргызско-казахстанскую государственную границу. Об этом сообщили в Погранслужбе КР.

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По данным ведомства, сегодня через контрольно-пропускной пункт «Ак-Тилек-автодорожный» прибыло 97 грузовых автомашин, через «Чон-Капка-автодорожный» — 26 автомашин.

«В то же время из Кыргызстана через эти КПП выехало 192 большегрузных автомашины. Пропуск грузовых автомашин осуществляется беспрепятственно. Среди перевозимого — оборудование, продукты питания, товары народного потребления, строительные материалы, бытовая химия, автозапчасти, косметика и другое», — сообщили в ГПС.

Напомним, ранее в связи с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией ввели временный запрет на вывоз продуктов в третьи страны. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148016/
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