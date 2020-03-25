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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Разъяснения коменданта Бишкека о передвижениях по городу

Милиционеры не имеют права штрафовать людей, у которых нет маршрутного листа. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

По его словам, маршрутный лист можно нарисовать от руки. Его не надо никому отдавать.

«Людям, которые хотят отвезти продукты пожилым людям, например родителям, никто препятствовать не будет. Нужно только объяснить, куда вы едете, для чего, и, я думаю, вам даже помогут», — сказал Алмаз Орозалиев.

Комендант также сообщил, что люди, опаздывающие на 10-15 минут домой после 20.00, не будут привлечены к ответственности.

На вопрос о том, могут ли люди выгуливать домашних животных, вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов ответил, что хозяева должны выгуливать своих питомцев, не нарушая правил комендантского часа.

В Кыргызстане зарегистрировано 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147988/
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