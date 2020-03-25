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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Казахстан начал пропускать вторую колонну кыргызстанских грузовиков из Ирана

Казахстанская сторона начала пропуск второй колонны кыргызстанских грузовых автотранспортных средств, направляющихся из Ирана в Кыргызстан. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

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Отмечается, что грузовики следовали транзитом через территории Азербайджана, России и Казахстана. На сегодня через контрольно-пропускной пункт «Котяевка-Курмангазы» на казахстанско-российской границе на территорию Казахстана въехала вторая колонна из 19 автомашин. Они направятся в Кыргызстан также в сопровождении патрульной полиции Казахстана.

Транзитный коридор организован казахстанской стороной исключительно для кыргызстанских грузовых автомашин, следующих из Ирана, и является одноразовой акцией, говорится в сообщении.

Напомним, ранее водители-кыргызстанцы, застрявшие на территории Ирана, просили ускорить решение вопроса по их возвращению на родину, так как у них не осталось денег ни на солярку, ни на еду, а денежные переводы там не получить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147925/
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