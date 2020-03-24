Пандемия коронавируса. Олимпийские игры в Токио перенесены

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада, которая должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, перенесена. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Решение приняли после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом сегодня. Отмечается, что глава правительства Японии выступил с этим предложением о переносе Олимпийских игр, которое на 100 процентов поддержал глава МОК.

Ранее с призывом отложить дату Игр выступили Национальные олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции и других стран. За перенос высказался Олимпийский союз в ФРГ. С критикой выжидательной тактики МОК по поводу даты проведения Олимпийских игр — 2020 выступили и немецкие политики.