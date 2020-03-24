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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве рассказали, как правильно утилизировать маски

Использованные маски и перчатки не стоит выкидывать целыми. Информацию об этом на брифинге подтвердила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, после ношения маски и перчатки нужно разрезать. Затем их стоит складывать в целлофановые пакеты и выкидывать в мусорку вместе с бытовыми отходами.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как мужчина собирает одноразовые медицинские маски в куче мусора. Автор ролика говорит на узбекском, вероятно, оно снято в РУз. Отметим, что маски и перчатки советуют носить при посещении общественных мест для профилактики заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147854/
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