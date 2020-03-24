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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 20 процентов населения Земли находится в карантине из-за коронавируса

Приблизительно каждый пятый человек во всем мире находится на карантине, поскольку мир вступает в критическую неделю в ответ на ускоряющуюся пандемию коронавируса. Об этом сообщает издание Guardian.

По оценкам, 1,7 миллиарда человек рекомендовали оставаться дома, поскольку правительства принимают экстремальные меры для защиты своего населения. При этом на утро 24 марта в мире зарегистрировано 381 тысяча 293 подтвержденных случая заболевания людей вирусом. Более 16,5 тысячи человек погибли, а 101,3 тысячи человек выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147843/
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