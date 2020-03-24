Коронавирус в Кыргызстане. Комендантский час вводится в Джалал-Абаде и Оше

Комендантский час с 25 марта будет введен в Сузакском районе Джалал-Абадской области, Кара-Суйском и Ноокатском районах Ошской области, а также в городах Оше и Джалал-Абаде. Об этом 24.kg сообщили в УВД регионов.

Читайте по теме В Бишкеке вводят комендантский час

По данным милиции, сейчас среди населения проводится разъяснительная работа.

«Комендантский час будет действовать с 20.00 до 7.00. В это время граждане обязаны не покидать свои дома», — сообщили редакции.

Напомним, с 25 марта начинает действовать комендантский час и в Бишкеке.