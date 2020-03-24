Бишкекводоканал принимает показания по телефону и онлайн

В связи с введением на территории страны режима чрезвычайного положения показания приборов учета воды будут приниматься только онлайн или по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, передать показания можно на сайте Бишкекводоканала, через SMS или WhatsApp на номер: 0554699951, по телефону: 0312565671, голосовой почте (автоответчик): 0312976944.

В мэрии отметили, что, если по каким-то причинам абонент не сможет передать показания, счет будет выписан по среднемесячному потреблению. В следующем месяце он будет откорректирован при передаче показаний.

Прием платежей производится через банки «РСК Банк», «Оптима Банк», «Дос-Кредобанк», терминалы и электронные кошельки «ПЭЙ-24», «BM-Technologies-Умай», «Квикпей», «ОСМП», «Теремпей», «Кыртелсат», «Элсом», «О!Деньги», Balance.kg, почтовые отделения ГП «Бишкекский почтамт».