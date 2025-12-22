15:53
Общество

В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В части Бишкека 25 декабря с 10.00 до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение водоснабжения связано с аварийными работами на водоводе Д-400 миллиметров на улице Куренкеева. 

Подача холодной воды будет прекращена в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

  • Турусбекова от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе;
  • Дзержинского, Баялинова до реки Ала-Арчи и проспекта Жибек Жолу.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
