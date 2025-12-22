В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды

В части Бишкека 25 декабря с 10.00 до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отключение водоснабжения связано с аварийными работами на водоводе Д-400 миллиметров на улице Куренкеева.
Подача холодной воды будет прекращена в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения, ограниченный улицами:
- Турусбекова от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе;
- Дзержинского, Баялинова до реки Ала-Арчи и проспекта Жибек Жолу.