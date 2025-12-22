В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды

В части Бишкека 25 декабря с 10.00 до 18.00 будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение водоснабжения связано с аварийными работами на водоводе Д-400 миллиметров на улице Куренкеева.

Подача холодной воды будет прекращена в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

Турусбекова от проспекта Жибек Жолу до улицы Фрунзе;

Дзержинского, Баялинова до реки Ала-Арчи и проспекта Жибек Жолу.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» просит организации, население заранее запастись питьевой водой.