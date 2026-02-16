Какие работы проведут в столице в 2026 году, рассказали в МП «Бишкекводоканал»

В Бишкеке заменят около 20 километров водопроводных труб и 11-12 километров канализационных сетей. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекводоканал» Чынгыз Жумалиев.

Он отметил, что до 2023 года в год удавалось менять 7 километров водопроводных сетей и 700 метров канализационных. Это было связано с нехваткой бюджетных средств.

По его словам, в текущем году в первую очередь планируется заменить канализационные сети на участке от насосной станции «Красный строитель» до очистных сооружений. Стоимость работ оценивается примерно в 400 миллионов сомов.

Также планируется перенос сливной станции из жилмассива «Умут» на территорию очистных сооружений, чтобы не было запаха. «Бишкекводоканал» проведет и реконструкцию своей автобазы, на это потребуется 100 миллионов сомов.